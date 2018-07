Odgovor na pitanje zašto je stradalo toliko ljudi u Atini

ATINA - Dok Grčka prijestonica sanira posljedice katastrofalnih požara, broji žrtve i traga za nestalima, svi se pitaju kako je moguće da je stradalo toliko ljudi.

Podsjetimo, za jednu noć praktično, požari su se predgrađima Atine proširili takvom brzinom da ih je bilo više desetina u tri fronta. Pojedina predgrađa, poput Matija, potpuno su uništena, a svjedoci slike iz tog dijela Atine opisuju kao da je izbio Treći svjetski rat. Do sada je zvanično stradalo 77 ljudi, dok je oko 200 povrijeđeno.

Potraga za nestalima i dalje traje, a po društvenim mrežama su napravljene čitave akcije potrage za članovima porodice i rodbine. Takođe, materijalna šteta je ogromna.

Jedno od pitanja koje se postavilo je i kako je moguće da je bilo toliko žrtava u prijestonici jedne evropske države. Odgovor na to pitanje pokušao je da da reporter "Skaj njuza". On tvrdi da je evakuacija ljudi bila organizovana na vrijeme i da to nije razlog stradanja tolikog broja ljudi.

"Iako je broj žrtava vrlo visok, mnogo je ljudi evakuisano. Evakuacija nije loše sprovedena, nego je požar bio toliko silovit i došao je toliko brzo da ljudi nisu mogli da pobjegnu.. Prizori bježanja su takođe vrlo haotični. Plamen je zahvatao i konvoje automobila, tada su ljudi izlazili iz vozila i bježali ka moru. Neki su u tom uspjeli, a neki ne. Zbog toga je situacija bila vrlo neizvjesna za hiljade ljudi koji su se zaglavili u požaru", objasnio je on, a preneo Index.hr.

Njegovu priču potvrdio je i stanovnik predgrađa koje je najviše stradalo Matija, koji je rekao da je, dok je i sam bježao od vatrene stihije, pokušao da pomogne dvjema ženama zarobljenim u automobilu koji je zahvatio požar, ali da u tome nije uspio. "Govorimo o katastrofi biblijskih razmjera u ovom prekrasnom području oko Matija", opisao je on.

Takođe, Dimitri Piros, šef medicinskih službi EKAV-a, nacionalnog centra za hitnu pomoć, izjavio je za BBC da su ljudi pretrpjeli stravične povrede zbog brzine kojom se šumski požar proširio: "Vatra je došla kao iz bacača plamena", rekao je.

Mnogi su, prema izvještajima lokalnih medija, stradali kada su skakali s litica bježeći od vatre.

Dragan Dončevski, zamjenik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, objasnio je u Jutarnjem programu TV Prve da je borba sa takvom vatrenom stihijom, kakva je zahvatila predgrađa Atine, toliko teška da se bilo kome ko ne učestvuje u njenom gašenju, ili pak ne svjedoči požaru, ne može to ni poimati.

İnsanların denize kaçacakları boyutta büyük bir facia #Yunanistan’daki yangın Elimizden geldiği kadar yardım edelim dua edelim bir an önce son bulsun.. Bir de bu faciaya sevinebilecek kadar çukurlaşmış kalabalıklar var onlarla aynı ülkede yaşmak da bizim faciamız... #greecefire pic.twitter.com/QrOEw6cvAA — Bülent Şahin Erdeğer (@Ebu_Nidal) July 24, 2018

Riječ je, kako objašnjava, o velikoj brzini širenja vatre i jačini požara da su i životi vatrogasaca u svakom trenutku u velikom riziku. Dončevski objašnjava da se kod takvih velikih požara najčešće mora pustiti da se vatra proširi kako bi se njen pravac širenja presjekao.

Takođe, on objašnjava da su velika opasnost i podzemni požari koji izbijaju, a poseban problem su zapaljeni dijelovi drveća, šišarki ili pak svega što vatra pobuhvati, koji lete i po nekoliko metara u vazduh u pravcu u kom duva vjetar. A u Atini je juče duvao veoma jak vjetar. Tako se požar proširio nevjerovatno velikom brzinom.

I preživjeli su u izjavama za medije posvjedočili da se sve odigralo za nekoliko minuta i da je za svega sat vremena sve bilo uništeno.

