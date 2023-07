SAMARSKA - Šest osoba je poginulo u eksploziji u fabrici Promsintez u Samarskoj oblasti u Rusiji, rekao je portparol hitnih službi za RIA Novosti.

"Uslijed demontaže opreme tokom remonta u radionici fabrike Promsintez u Čapajevsku, došlo je do eksplozije, u kojoj je povrijeđeno osam osoba, od kojih je šest poginulo", rekao je izvor.

