Odjekuju eksplozije u Damasku, Sirija za napad optužuje Izrael

Sirijska protivvazdušna odbrana oborila je projektile koji su došli sa teritorije pod kontrolom Izraela, javlja "RT".

Sirijska protivvazdušna odbrana presrela je nekoliko raketa lansiranih sa okupirane Golanske visoravni pod kontrolom Izraela, saopštila je sirijska novinska agencija SANA.

"Potvrđujemo da se eksplozije čuju u gradu Damasku", javlja reporter "RT" sa terena.

Još je nejasno ko je ispalio projektile i šta je bila meta.

Damask je u više navrata optuživao Izrael za ciljanje sirijskog teritorija u zračnim i raketnim napadima.

Tel Aviv rijetko priznaje odgovornost za napade. Međutim, prema sirijskim izvještajima, obično lansiraju projektile s borbenih aviona.

#Breaking : #Syrian reports of surface to surface missiles used in the attack,which targetted #IRGC and #Hezbollah weapons depots. There are casualties. pic.twitter.com/jBg9gXoQpW