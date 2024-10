Odložena primjena novih pravila ulaska u EU

ZAGREB - Primjena novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) će biti odložena prema riječima hrvatskog ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića.

"Postoje još uvijek neke države članice koje su u zadnji trenutak signalizirale da nisu spremne. Na to se nadovezala i rasprava o tome da li je središnji sistem na nivou Evropske unije u ovom trenutku spreman da se krene u punu primenu EES sistema, a to vjerovatno nije slučaj i zato možemo da govorimo o tome da to neće biti u novembru niti da će se EES sistem uvesti u svim državama i na svim graničnim prelazima odjednom. Siguran sam da je postepeno uvođenje ovog sistema sada činjenica", rekao Božinović.

Odlaganje primjene sistema EES potvrdila je i Ilva Johanson, Evropska komesarka za unutrašnje poslove.

"Diskutovali smo o EES sistemu za koji smo navodili da će početi 10. novembra, ali sada je jasno da to neće biti tada. Nisu svi spremni i imamo neke nedoumice kada je u pitanju funkcionisanje sistema", istakla je Johanson.

"Ono o čemu će Evropska komisija imati razgovore sljedećih dana jeste da se definiše postepno uvođenje sistema. EES podrazumijeva jedan složeni sistem koji podrazumijeva i prikupljanje biometrijskih podataka. Koji su rokovi o tome danas nije bilo govora, ali pretpostavljam da će u skorije vrijeme državama članica biti prepušteno da odrede kada će početi sa primjenom sistema. Da bi to funkcionisalo mora da se da se da garancija da je sistem stabilan i da neće biti odgovoran za eventualna kašnjenja i pad sistema. U ovom trenutku je očigledno da nemamo garanciju za to", dodao je Božinović.

EES sistem podrazumijevaće davanje otisaka pristiju, kao i fotografisanje pri ulasku u EU. U pitanju je složen sistem koji zahtjeva različite procedure i tehnologije, prije svega sistem samousluge i mobilnu aplikaciju za registraciju.

Nakon njega uslijediće i ETIAS koji će podrazumijevati izdavanje dozvole koja će koštati 7 evra.

(b92)

