Odron na Zakintosu, ima povrijeđenih

Najmanje tri osobe su povrijeđene danas kada je došlo do odrona stijene na popularnoj plaži na ostrvu Zakintos, saopštile su grčke vlasti.

Lokalni mediji su prenijeli izjave očevidaca da je velika stijena pala u more i stvorila veliki talas koji je, prema riječima svjedoka potopio bar tri manja broda.

Pripadnici obalske straže su saopštili da je jedna strankinja povrijeđena i da je prebačena u lokalnu bolnicu.

