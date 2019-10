Održana najveća vojna parada u istoriji Kine

PEKING -​U Pekingu je održana najveća vojna parada u kineskoj istoriji u kojoj je učestvovalo gotovo 15.000 vojnika Narodnooslobodilačke vojske Kine, 580 jedinica tehnike, 160 aviona i helikoptera.

Vojna parada na Trgu Tjenanmen u Pekingu trajala je 80 minuta i na njoj je prikazana kineska vojna tehnika razvijena u posljednjih 70 godina.

Kina je na vojnoj paradi povodom 70. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine pokazala novu supersoničnu stratešku krstareću raketu DF-100 (Dongfeng-100) ili CJ-100.

U medijima se ranije pojavila informacija da ove rakete mogu da savladaju američke protivraketne sisteme i da pogode ciljeve na velikoj udaljenosti.

#ChinaDefense China unveiled for the first time its high-altitude, high-speed drone, the WZ-8, at the National Day parade held in Beijing. pic.twitter.com/iDCxDmJw86