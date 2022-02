Oglasila se Bijela kuća nakon ruskog priznanja Donjecka i Luganska

VAŠINGTON - Očekivali smo ovakav potez Rusije i spremni smo da odmah odgovorimo. Predsjednik Džo Bajden će uskoro izdati izvršnu uredbu koja će zabraniti nova ulaganja, trgovinu i finansiranje od strane Amerikanaca u, iz ili u takozvanim regionima DNR i LNR Ukrajine, napisano je na Twitter nalogu Bijele kuće.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je večeras ukaz o priznanju Luganske Narodne Republike i Donjetske Narodne Republike, na šta su reagovali mnogi lideri zapadnih zemalja.

"Ova izvršna uredba takođe će dati ovlašćenje za uvođenje sankcija bilo kojoj osobi za koju je odlučeno da djeluje u tim oblastima Ukrajine. Ministarstvo finansija i Stejt departmenta će uskoro imati dodatne detalje. Takođe ćemo uskoro objaviti dodatne mjere u vezi sa današnjim eklatantnim kršenjem međunarodnih obaveza Rusije", stoju u objavi.

Precizirali su da su ove mjere odvojene i bile bi dodatak brzim i oštrim ekonomskim mjerama koje su pripremali u koordinaciji sa saveznicima i partnerima ako Rusija dodatno izvrši invaziju na Ukrajinu.

"Nastavljamo da se blisko konsultujemo sa saveznicima i partnerima, uključujući Ukrajinu, o sljedećim koracima i o tekućoj eskalaciji Rusije duž granice s Ukrajinom.

A statement by Press Secretary Jen Psaki on Russian announcement on Eastern Ukraine: https://t.co/nw7DXhtAVF