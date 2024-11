Oglasila se Melanija Tramp (FOTO)

Melanija Tramp, supruga republikanskog kandidata za predsjednika Amerike, Donalda Trampa pohvalila se na svom profilu na mreži Iks da je njen i Donaldov sin prvi put glasao na ovim izborima.

Nekadašnja prva dama SAD, koja se nije pretjerano pojavljivala tokom kampanje svog supruga za izbore u Americi, Melanija Tramp, na svom profilu okačila je sliku njenog i Donaldovog sina Barona Trampa, koji je danas prvi put glasao na izborima i to, kako je napisala, za svog oca.

„Glasao prvi put! I to za svog tatu“, napisala je Melanija.

Objava je privukla veliku pažnju na ovoj društvenoj mreži, pa se može vidjeti da ima više miliona pregleda, a pristalice porodice Tramp u komentarima su ostavljale i riječi podrške, prenosi Blic.

Baron Tramp je u martu napunio 18 godina i ove jeseni je započeo prvu godinu na Univerzitetu u Njujorku.

Today I'm Proud of mom and Dad. Thank you America for believing in Us. The Trump family is grateful to y'all. pic.twitter.com/vY3gZdEuZo