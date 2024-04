Oglasila se austrijska policija: Na snimku nije Danka (2)

BEČ - Austrijska policija rano jutros oglasila se novim saopštenjem o Danki Ilić (2) i snimku dvije Rumunke, koje su dovedene u vezu s nestankom djevojčice s obzirom da je s njima snimljeno dijete koje fizički podsjeća na malu Danku.

Naime, austrijska policija isključila je bilo kakvu povezanost Rumunki sa snimka sa Dankom Ilić.

"Srpski državljanin koji živi u Beču prijavio je srpskim vlastima da je na tramvajskoj stanici Šotenring primjetio malo dijete u pratnji dvije odrasle žene. Кonstatujući sličnost između djevojčice i dvogodišnjeg djeteta nestalog u Srbiji, on je napravio video snimak troje ljudi i podijelio ga sa srpskim vlastima. Pošto su rođaci nakon pregleda slika izjavili da se najvjerovatnije radi o nestaloj djevojčici, fotografije je objavila Uprava bečke državne policije 3. aprila 2024. godine po nalogu bečkog javnog tužilaštva" navodi se u saopštenju austrijske policije.

Dodaje se:

"Sada je razjašnjen identitet osoba sa slika i sa njima je uspostavljen kontakt. Na osnovu istrage i pratećih činjenica, veza između osoba prikazanih na objavljenim fotografijama i nestale djevojčice iz Bora može se jasno i bez ikakve sumnje isključiti" rečno je u saopštenju.

Кancelarija bečke državne kriminalističke policije nastavlja istragu o sumnji na otmicu djece.

Ispostavilo se da na snimku ipak nije Danka, već kćerkica Rumunke A. C. S. (36) koja živi u Beču.

Ona je istakla da od 31. marta preživljava pakao, nakon što je primila više poruka da se snimak sa njenim likom dijeli na svim društvenim mrežama i medijima u Austriji, Rumuniji i Srbiji. Ona se u tom trenutku nalazila u Velsu, vidno uplašena otišla je da se prijavi policiji u nadi da se zabuna koja je nastala riješi što prije.

U prilog tim tvrdnjama ustupila je svoje privatne fotografije.

"Odmah sam u nedjelju otišla u policiju u Velsu i zatražila pomoć, ali su me poslali kući i savjetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. U utorak sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, moje dijete i moju majku, samo su me poslali kući. Oni su me samo poslali kući. U srijedu je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta da radim. Obuzeo me strah da ću ostati bez posla" izjavila je žena za "Kosmo".

Žena je prilikom odlaska u policiju bila jako uznemirena, jer joj je jedino na pameti bilo da je njen i život njenog djeteta ugrožen, kako kaže, ne smije ni da zamisli šta bi se desilo da je neko na ulici prepoznao.

"Ono kroz šta prolazim je strašno! Niko na svijetu ne može da shvati kakva je ovo noćna mora! Mogla sam nevina da stradam. Ja sam majka, saosjećam zbog djeteta iz Srbije i voljela bih da ga nađu. Ali ono što prolazim sa svojom majkom je isto tako zastrašujuće" rekla je zabrinuta žena.

Ona je navela da je juče policija otišla kod nje kući i da je tom prilikom potpisala protokol koji će biti dostavljen Srbiji, prenosi "Blic".

"Policija je došla u moju kuću, sve sam im ispričala i na kraju su se izvinili za patnju koju sam pretrpjela. Zamolili su me da dođem danas kod njih da potpišem protokol. Samo želim da ova priča ostane iza mene i da pokušam da je zaboravim" naglasila je Rumunka za "Kosmo".

