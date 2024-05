Oglasila se prijateljica Stormi Danijels nakon presude Trampu (FOTO)

NJUJORK - Advokat Stormi Denijels, Klark Bruster, rekao je da je njegova klijentkinja bila "veoma emotivana" poslije osuđujuće presude bivšem predsjedniku Donaldu Trampu po svim tačkama.

On je u intervjuu za CNN rekao da su Stormi preplavile emocije i da je konačno shvatila da je sve gotovo i da je osjetila olakšanje, prenosi Kurir.

Bruster je odgovorio i na najave Trampovog advokata Toda Blanša, koji je najavio da će pri pisanju žalbe prigovoriti Danijelsovom svjedočenju. Rekao je da su imali priliku da je unakrsno ispitaju dok je svjedočila.

"Iako nas ljudi osuđuju, priznali su da smo kredibilni", rekla je.

Prijateljica Stormi Danijels, Alana Evans, prenosi CNN, rekla je da je danas radostan dan za njih i da je dobro osjećati se kao pobjednik.

Foto: CA /IPA/PIXSELL

"Prepoznati smo kao kredibilni, i to je pomalo dirljivo jer nas toliko ljudi osuđuju zbog toga ko smo – naše prošlosti – to je nešto što nam se stalno baca u lice... to nije odraz onoga ko smo kao osoba", rekla je ona.

Evans je dodala da je zaista srećna jer sve to znači da je na kraju svega zvijezda filma za odrasle istupila i postala osoba koja je tog čovjeka i cio svijet suočila sa istinom.

