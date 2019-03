Oglasile se sirene za napad u Tel Avivu

TEL AVIV - Sirene za upozoravanje na vazdušni napad oglasile su se u Tel Avivu, saopšteno je iz izraelske vojske.

Rojters prenosi da je izraelska televizija javila da su se u Tel Avivu čule eksplozije, ali da ti navodi nisu potvrđeni.

Za sada nije poznato da li je u pitanju lažna uzbuna ili je grad napadnut, javlja AP.

Napad raketama ili drugim projektilima na Tel Aviv nije izvršen još od sukoba Izraela i militanata grupe "Hamas" u Pojasu Gaze 2014. Godine.

#Breaking - rockets launched into CENTRAL Israel, there’s someone seriously injured in Rishon Le’tzion. Pray for #Israel! pic.twitter.com/WFWtplhHOw