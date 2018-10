Oglasili se iz "Lion Aira": Tražili da se avion vrati na aerodrom

Avion tipa Boeing 737 Max 8, koji je pao u indonezijsko more 13 minuta po polijetanju iz Džakarte, u avgustu ove godine je isporučen toj kompaniji.

Kako su prenijeli svjetski mediji, u letjelici su se među 189 putnika i članova posade nalazila 23 službenika vlade Indonezije.

Navodno, oni su zatražili da se avion vrati na aerodrom u Džakartu prije nego što je letjelica izgubila kontakt s kontrolom leta. Oglasila se i kompanija ''Lion Air''.

"Još se ne usuđujemo reći šta se dogodilo ili šta se nije dogodilo, zbunjeni smo jer je ovo bio nov avion", rečeno je iz ove kompanije, dodajući da je do pada imao svega 800 sati leta.

Saopštili su da je avion bio ispravan i da su pilot i kopilot zajedno imali do sada ostvarenih 11.000 sati letenja.

Iz Komiteta za sigurnost saobraćaja navedeno je da se ne može potvrditi uzrok nesreće dok se ne pronađu crne kutije.

Što se meteoroloških uslova tiče, u trenutku kada se nesreća dogodila, nebo je bilo vedro.

Podaci s portala za praćenje letova Flightrador24 pokazuju da su se prvi znaci da nešto nije uredu pojavili oko dvije minute nakon polijetanja, na visini od 610 metara.

Avion se potom spustio i skrenuo lijevo, pa se ponovo popeo i počeo dobivati na brzini, ali je na visini od 1.113 metra s njim izgubljen kontakt, oko 15 kilometara sjeverno od indonezijske obale.

Navedeno je i da je avion pao svega 13 minuta po polijetanju iz Džakarte prema gradu Pangkal Pinang na otoku Sumatra, što je let od oko sat.

"Avion je uletio u more uz samu obalu Indonezije. Prije nego što je signal izgubljen nalazio se na visini od oko 1.112 metara", navedeno je.

According to FlightRadar24, it appears that #LionAir flight #JT610 was just off the coast of Indonesia at an altitude of 3,650 ft when it lost contact. pic.twitter.com/nNLdJqWXWn