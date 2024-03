Oglasio se Bajden: Sve ukazuje na strašnu nesreću (VIDEO)

​BALTIMOR - Džo Bajden obratio se javnosti povodom nesreće koja se dogodila u Baltimoru, kada je kontejnerski brod "Dali" rano jutros udario i srušio most "Frensis Skot Ki" u Baltimoru.

Bajden je rekao da je nesreća na Ki Bridžu bila "strašna nesreća", ističući izvještaje drugih agencija da incident nije bio namjeran.

"Sve do sada ukazuje da je ovo bila strašna nesreća. U ovom trenutku nemamo drugih indicija. Nema drugog razloga da vjerujemo da ovdje postoji bilo kakav namjerni čin," saopštio je Bajden.

Još je dodao:

"Zajedno ćemo obnoviti tu luku," dodao je on, prenosi "b92".

Biden: I directed my team to move heaven and earth to reopen the port and rebuild the bridge as soon as humanly possible. It’s my intention that the Federal Government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge and I expect the Congress to support my effort pic.twitter.com/KcO3cGjPtR