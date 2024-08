Oglasio se Bajden o upadu Ukrajine u Rusiju: Ovo je dilema za Putina

VAŠINGTON – Džo Bajden, američki predsjednik, oglasio se po prvi put nakon što su ukrajinske Oružane snage ušle u Rusiju prošle sedmice.

On je novinarima rekao da svakih četiri do pet sati u posljednjih šest do osam dana prima informacije o akciji Ukrajine.

"To stvara pravu dilemu za Putina", rekao je Bajden, prenosi BBC.

On je novinarima tokom posjete New Orleansu rekao da su SAD u "stalnom kontaktu sa Ukrajincima, i dodao da u ovom trenutku ne želi otkrivati više detalja.

Ranije ove sedmice, Bijela kuća je saopćila da SAD nisu unaprijed obaviještene o operaciji i nisu bili ukljuičeni u nju, uprkos tome što su ruski zvaničnici sugerirali da su zapadni podržavaoci Ukrajine morali znati šta se dešava.

