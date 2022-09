Oglasio se Džonson nakon što je izabrana njegova nasljednica

​Dosadašnji britanski premijer Boris Džonson čestitao je danas nasljednici Liz Tras na izboru za novog lidera konzervativaca i pozvao vladajuću stranku da joj pruži punu podršku.

"Znam da ona ima pravi plan za borbu protiv regionalne nejednakosti, za problem životnog standarda i ujedinjenje Konzervativne partije. Sada je vrijeme za svi konzervativci stanu iza nje 100 posto", napisao je Džonson na Twitteru.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.