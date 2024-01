Oglasio se Pentagon, gore američke zastave u Jemenu (FOTO, VIDEO)

SANA, VAŠINGTON - Demonstranti su zapalili zastave SAD i Izraela na ulicama Jemena, tokom skupa podrške hutskim pobunjeniicma, javlja Sky News.

Kako navode, na desetine hiljada ljudi se okupilo u znak podrške Hutima, a neki demonstranti su klicali dok su paljene zastave.

Mohamed Ali al-Huti, član vrhovnog političkog vijeća Huta, rekao je o SAD-u: "Vaši udari na Jemen su terorizam. Sjedinjene Države su vrag."

Pentagon u međuvremenu insistira na tome da napadi na ciljeve Huta u Jemenu nisu dio sukoba između Izraela i Hamasa.

Sekretar za medije, general Patrik Rajder rekao je za CBS News da su "ciljani napadi bili posebno usmjereni na ometanje pobunjeničke grupe i zaustavljanje njenih napada na brodove u Crvenom moru".

They seem nice Gun-wielding protesters scream 'America is the Devil' and trample on flaming Israeli flags as tens of thousands pack streets in Yemen and Iran after UK joined US airstrikes on Houthi rebels -https://t.co/WOWFFvgTjt via @MailOnline