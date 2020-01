Oglasio se Tramp nakon ubistva iranskog generala

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na Twitteru nakon što su snage SAD u Bagdadu ubile visokorangiranog iranskog generala Kasema Sulejmanija.

Tramp je na Twitteru napisao: "Iran nikada nije pobijedio u ratu, ali nikada nije izgubio u pregovorima".

Podsjećamo, Sulejmani, koji je vodio iranske vojne operacije u Iraku i Siriji, poginuo je dok su ga lokalni saveznici vozili sa aerodroma u Bagdadu.

U napadu je ubijen i bliski Sulejmanijev saradnik i zamjenik šefa PMU-a, Abu Mahdi al-Muhandes.

Nekoliko minuta prije saopštenja zvaničnih institucija SAD, Tramp je na svom nalogu na Twitteru objavio sliku američke zastave - bez komentara.

Bijela kuća se kasnije oglasila navodeći da je vazdušni udar "odlučujuća odbrambena akcija" koja je sprovodena "po nalogu predsjednika".

Iran je potvrdio Sulejmanijevu smrt, naglasivši da će SAD biti odgovorne za posljedice i da ih očekuje "rušilačka osveta".

"Američki akt međunarodnog terorizma, ciljanje i atentat na generala Sulejmanija, reprezenta najefikasnije sile koja se bori protiv Daeša (ID), Al Nusre, Al Kaide i drugih, izuzetno je opasna i bezumna eskalacija. SAD snose odgovornost za sve posledice svog avanturizma", naveo je iranski ministar spoljnih poslova Muhamed Džavad Zarif na Twitteru.

