Oglasio se muškarac koji je plesao sa finskom premijerkom

HELSINKI - Snimci koji prikazuju kako se finska premijerka Sana Marin provodi van javne scene jedna su od najkomentarisanijih tema ovih dana, a oglasio se i muzičar Olavija Usivirea, koji je prisno plesao sa političarkom.

"Mnogo je nagađanja javnosti o prirodi odnosa između mene i premijerke Sane Marin. Mogu samo da kažem ono što je istina: mi smo prijatelji i među nama se nije dogodilo ništa neprimjereno", napisao je on na Instagramu.

Na konferenciji održanoj u petak finska premijerka je rekla da se ne sjeća da ju je muškarac sa kojim je plesala poljubio u vrat. Izjavila je da je i sama pogledala snimak i da njoj izgleda kao da joj Uusivirta nešto govori.

"Da, istina je, udata sam žena, ali mislim da su to stvari koje se tiču moga privatnog života i ne želim da ih detaljnije komentarišem. Usput, mislim da se u tom videu ne događa ništa neprimjereno", rekla je Marin.

Premijerka Finske je na meti kritika od prošlog četvrtka kada je objavljen snimak na kojem se vidi kako se ona zabavlja sa tamošnjim influenserima i umjetnicima u privatnom stanu. Provod se nastavio u dva bara.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today. Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations. Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd