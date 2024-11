Oglasio se suprug Kamale Haris i otkrio šta bi joj volio reći

Suprug Kamale Haris, Daglas Emhof, izrazio je uzbuđenje i optimizam tokom boravka u Mičigenu, pozdravljajući birače i izražavajući vjeru u pobjedu potpredsjednice Kamale Haris.

Emhoff je kazao kako se nada da će u narednim danima moći reći svojoj supruzi: "Dušo, ti si predsjednica Sjedinjenih Država."

Naglasio je emocije i energiju koju Harisova unosi u svoju kampanju, rekavši da je osjeća i među biračima.

Tokom posjete restoranu u okrugu Oakland, ključnom za potencijalnu demokratsku pobjedu, nosio je majicu s natpisom "Yes She Can" (Ona to može), što je parafraza kampanje Baraka Obame iz 2008. godine, prenosi Index.

