Ogorčeni Italijani skidaju zastave EU, postavljaju ruske i kineske

Italija se zbog epidemije virusa korona suočava sa najvećom krizom od Drugog svjetskog rata koja je za sada odnijela više od 6.000 života, a neki Italijani su ogorčeni izostankom jače reakcije od strane Evropske unije.

Po društvenim mrežama pojavile su se fotografije građana koji sami skidaju zastave EU, na jarbolima pored italijanskih, i na njihovo mjesto stavljaju kineske.

Just some pissed off Italians replacing EU with Chinese Flag #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/HfOnaxk2cT