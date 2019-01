Ogroman požar u restoranu brze hrane, gori cijela zgrada

LONDON - Ogroman požar izbio je danas u restoranu brze hrane u Leikesteru, u Engleskoj, javlja BBC.

Prijave o požaru u restoranu Big John's, koji se nalazi u ulici Humberstone Road, počele su stizati oko 7:30 po lokalnom vremenu.

Zatvorena je cesta između Dysart i St Georges puta, a policija je savjetovala vozače da pronađu alternativne rute odnosno zaobilaznice.

Massive fire at the Big Johns in Leicester on Humberstone Road #Leicester pic.twitter.com/NmWqA97eXY