Ogroman požar u skladištu njujorške policije gdje se čuvaju DNK dokazi (VIDEO)

U požaru koji je jučer izbio u skladištu njujorške policije u kojem se nalaze DNK dokazi s mjesta zločina, kao i automobili, e-bicikli i skuteri, povrijeđeno je osam ljudi.

Požar u skladištu Erie Basin Auto Pound, koji se nalazi na obali Bruklina, izbio je oko 10.30 sati ujutro, rekao je šef odjela FDNY Džon Hodžens. U gašenju požara učestvoavali su vatrogasci, dronovi kao i plovila, piše ABC News, a prenosi Index.

Hodžens je kazao da će možda trebati nekoliko dana da se požar stavi pod kontrolu. Dodao je da su tokom gašenja lakše povrede zadobila tri vatrogasca, tri zaposlenike hitne medicinske pomoći i dvoje civila.

U skladištu se čuvaju DNK dokazi s mjesta zločina, kao i bicikli, motocikli i automobili. Policija ga ponekad koristi za javne događaje pri kojima uništava ilegalne motocikle, skutere i terenska vozila.

A massive fire broke out at a New York Police Department facility for evidence storage. The warehouse houses DNA evidence from crime scenes as well as cars, e-bikes and motor scooters https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/IiqM9tjDZ4