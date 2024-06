Ogromna ajkula viđena kod popularnog ostrva: Ljudi vrištali i bježali

Na plaži na španskom ostrvu Gran Kanarija viđena je ajkula od dva metra.

Plaža je zatvorena za kupanje nakon što je ajkula uplašila mještane i turiste.

Djevojke su vrištale dok je ajkula jurila prema obali sa svojim perajem koje se vidjelo iznad vode. Policija je požurila na plažu Melenara na istočnoj obali ostrva nakon što je uzbuna podignuta juče oko 17 časova.

Spasioci su već očistili more i podigli crvenu zastavu.

Djevojka koja je bila u vodi opisala je scenu.

"Spasilac je počeo da duva u pištaljku i nagovijestio da svi treba da izađu iz vode, a ja sam se osvrnula i vidjela peraje", ispričala je.

Njen prijatelj je dodao: "Vidjeli smo peraje koje je bilo iznad vode i počeli smo da se krećemo najbrže što smo mogli nazad ka plaži".

Za traženje ajkule korišćeni su mlazni skuteri, ali ona nije pronađena.

Jutros je bilo neizvjesno da li će crvena zastava ostati na mjestu.

Ajkula je identifikovana kao ajkula čekićara. Iako je većina vrsta čekićara bezopasna za ljude, oni su agresivni lovci, piše "Dejli Mejl".

Terrifying moment 7ft shark swims at speed towards Gran Canaria shore - with beach forced to close to bathing after sparking fear among tourists and locals https://t.co/gObueZgclc pic.twitter.com/BJDf7n1yMF