Ogromna eksplozija u rafinerijii plina u Filadelfiji

U Filadefiji u petak ujutro eksplodirala je lokalna rafinerija. Voditelj Mat Odonel prenosi da je prva eksplozija odjeknula oko 3.20 sati po lokalnom vremenu, nakon čega se čulo još nekoliko snažnih eksplozija.

Vatra je izbila u rafineriji na jugu grada. Sve hitne službe su na terenu, a nije još poznato ima li povrijeđenih u nesreći. Gradske službe zatvorile su puteve u okolini rafinerije kako bi zaštitile vozače i omogućile vatrogascima nesmetani pristup požarištu.

Takođe, još nije poznato što je uzrok eksplozije 150 godina stare rafinerije.

Prva eksplozija začula se oko 3:20 ujutro (po lokalnom vremenu), piše NBC.

Snimci požara proširili su se društvenim mrežama.

"Osjetio sam toplotu eksplozije i kroz auto", napisao je jedan svjedok događaja koji se vozio obližnjim autoputem.

Just witnessed this explosion heading to Philly airport.. praying no one was hurt pic.twitter.com/S0fcN50HaT