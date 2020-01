Ogromni talasi i pjena prekrili španske gradove

MADRID - Ogromni, pjenušavi talasi zapljusnuli su ulice mnogih gradova u Španiji, gdje bjesni zimska oluja "Glorija" koja je do sada odnjela četiri života.

Na društvenim mrežama postavljeni su brojni video snimci na kojima se vidi kako se talasi nadvijaju iznad kuća i spuštaju se na ulice kao pljusak.

Na jednom od snimaka zabilježen je trenutak kada voda plavi pristanište kala Rathada na Majorki.

Slična situacija je i na drugim balearskim ostrvima, kao i u Kataloniji.

U većem djelu Španije 200.000 ljudi je ostalo bez struje, škole su zatvorene, a putevi blokirani zbog snijega.

Veliki talasi i snažni vjetrovi koji su pogodili primorske gradove oštetili su mnoge prodavnice i restorane.

Desetine puteva neprohodne su zbog snijega, uključujući auto-put A7 između Figeresa na sjeveroistoku i francuske granice.

Wow! The streets of Tossa de Mar, Catalonia, were buried under feet of foamy water, as Storm Gloria hit the region on Jan. 20: https://t.co/wEzgyvl4RU pic.twitter.com/jFaKnhdvDs