Oko 100.000 medicinskih sestara u štrajku (VIDEO)

LONDON - Oko 100.000 medicinskih sestara u Ujedinjenom Kraljevstvu organizovale su jednodnevni štrajk bez presedana kao "posljednje utočište" u borbi za bolje plate i uslove rada.

Do 100.000 članova Kraljevskog koledža medicinskih sestara (RCN) u Engleskoj, Velsu i Sjevernoj Irskoj prekida rad od 08 časova po lokalnom vremenu do 20:00 sati u četvrtak nakon što su odbili vladinu ponudu plata.

Industrijska akcija RCN-a dio je rastućeg vala zastoja od strane zaposlenih u javnom i privatnom sektoru.

Nurses in Nottingham go on strike today over pay. #NHSStrikes #protests #news pic.twitter.com/5coKtykpya