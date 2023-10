Oko milion ljudi na protestima protiv vlade u Varšavi (VIDEO)

Oko milion osoba okupilo se u nedjelju u Varšavi na protestu liberalne opozicije protiv politika nacionalističke vladajuće stranke Pravo i pravda (PiS), procjena je gradskih vlasti.

"Oko milion ljudi", objavila je kancelarija gradonačelnika, protestovalo je protiv vladajućeg PiS-a na poziv opozicije u centru poljskog glavnog grada, 15 dana uoči izbora.

Novinska agencija "PAP", citirajući policijske informacije, prenijela je da se okupilo oko 100.000 ljudi.

"Ovo je apsolutno najveći skup u istoriji Varšave", rekla je za agenciju "France presse" potparolka kancelarije gradonačelnika Monika Beut.

NEW - 'Hundreds of thousands' gather at anti-government rally in Warsaw, Poland pic.twitter.com/kHKo4M1C5B