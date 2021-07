Okončana talačka kriza u Rusiji

Jedna osoba je uhapšena pošto je danas upala u filijalu Sberbanke u sibirskom gradu Tjumenu, u Rusiji, i uzela tri osobe za taoce.

Prema navodima zvaničnika, oko 50 ljudi je tada evakuisano iz stambene zgrade u čijem prizemlju se nalazi Sberbanka.

Kako mediji prenose, osumnjičeni je tvrdio da ima "opasan objekat kod sebe" i tražio je novac.

Na licu mjesta su bili policija, specijalne jedinice, pregovarači, kao i ekipe Hitne pomoći.

"Prema preliminarnim informacijama, petospratna zgrada Sberbank banke je bila pod opsadom. Troje radnika su uzeti kao taoci", kazao je ranije portparol nadležnih službi.

Russia: Hostage taking situation in Sberbank branch in Tyumen. 2 hostages, suspect is reportedly armed with IED and demanding $200000 https://t.co/lpvjDHpQ97 pic.twitter.com/GGbHPk1Bsd