Okretao se kran na zgradi u Njujorku, ruševine padale na ulicu

NJUJORK - Kran na vrhu visoke zgrade na Menhetnu počeo je da se okreće na vjetru u četvrtak veče, rasipajući krhotine zgrade u izgradnji na ulicu ispod, piše Njujork post.

Kran na vrhu visoke zgrade na Menhetnu počeo je da se snažno okreće na vjetru i kiši, pokazao je snimak.

Na mjesto incidenta poslati su vatrograsci, a još nije poznato da li ima povrijeđenih.

Njujorška policija je upozorila pješake da izbjegavaju da prolaze u blizini krana, zbog rasipanja ruševina zgrade.

Odjeljenje za stanogradnju je saopštilo da je kran bio bezbjedno postavljen, ali da je usljed naleta vjetra počeo da se vrti ukrug, što je normalna funkcija koja im omogućava da se okreću za 360 stepeni kada nisu u upotrebi.

Nadležni su izvođače radova upozorili da obezbijede opremu za izgradnju usljed jakih naleta vjetrova i kiše zbog uragana Zeta koji bjesni duž obale na jugu SAD.

#BREAKING: huge construction crane swinging wildly at top of mega high rise under construction on 57th and 6th. Reports of debris in street. Lots of streets closed. #abc7ny pic.twitter.com/fwWS21E8h7