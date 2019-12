Okršaj sa narko kartelom, 21 osoba ubijena

MEKSIKO SITI - Meksičke bezbjednosne snage ubile su još sedam članova narko kartela, čiji su pripadnici prethodno sa konvojem kamiona upali u grad u blizini granice sa Teksasom i napali gradsku skupštinu.

Ovim je broj ubijenih porastao na 21, saopštili su zvaničnici.

Bezbjednosne snage, potpomognute helikopterima, i dalje tragaju za preostalim članovima kartela koji su izvršili napad u mjestu Vila Union u nedelju.

Guverner države Koahilja Migel Angel Rikelme rekao je da je 14 ljudi ubijeno do nedelje popodne, među kojima su četiri policajca.

Prema njegovim riječima, nekoliko radnika iz opštine je nestalo, a za sada nije jasno da li su oni locirani.

Oružana grupa uletjela je u grad od 3.000 stanovnika, napadajući lokalne vladine kancelarije zbog čega su reagovale federalne snage.

Na izrešetanim kamionima, koji su ostali na ulicama, pisalo je C.D.N. što su španski inicijali kartela "Sjeveroistok".

The picture from Villa Union of Mexico where drug cartels and security forces had intensive clashing inside town today... The face of Jesus on the wall tells a lot... pic.twitter.com/lb3FhhRVed