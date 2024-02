Okupirana palata kralja Čarlsa (FOTO)

​EDINGBURG - Palata kralja Čarlsa u Edinburgu je doslovno okupirana od strane aktivista koji ne planiraju da odu.

Palata Holirud u Edinburgu je zvanična rezidencija kralja dok boravi u Škotskoj, a trenutno su je zauzeli aktivisti. Radi se o kampanji koja ima cilj da smanji cijenu hrane.

Njih devetoro je prisutno, ponijeli su hranu i čaj, a kako prenose britanski mediji, cijeli događaj je jako bizaran.

"Ljudi su moćniji od gospodara", stoji na njihovim transparentima.

Sve je dio organizacije "Ovo je namješteno", koja se zalaže za smanjenje cijene adaptiranog mlijeka za bebe, te traži od Vlade da obezbijedi hranu za 500 porodica u Škotskoj, prenosi "b92".

The Palace of Holyroodhouse, Edinburgh. King Charles III's official residence in Scotland. pic.twitter.com/xK0xZSprb8