Olaf Šolc: Želim da novi izbori budu što prije

​BERLIN - Njemački kancelar Olaf Šolc signalizirao je danas spremnost za razgovore o terminu prijevremenih izbora.

"Ja sam još u srijedu naglasio da želim što prije omogućiti nove izbore u Njemačkoj. I oko termina moramo u miru porazgovarati", rekao je njemački kancelar Olaf Šolc (Socijaldemokratska stranka Njemačke / SPD) na rubu neformalnog samita čelnika članica Evropske unije u Budimpešti.

On je rekao kako bi bilo dobro da i zastupnički klubovi u Bundestagu rasprave o tome koji bi zakoni još mogli biti doneseni prije izbora i koji bi termin bio najpogodniji za glasanje o povjerenju njemu i njegovoj vladi.

Šolc je u srijedu otpustio ministra finansija Kristiana Lindnera iz Liberalno-demokratske stranke (FDP) čime se raspala njegova koaliciona vlada sastavljena od socijaldemokrata, zelenih i liberala.

Njemački kancelar je tada najavio kako bi još uz pomoć ostalih stranaka u Bundestagu do kraja godine htio donijeti nekoliko važnih zakona te da bi potom sredinom januara zatražio glasanje o povjerenju. To bi značilo da bi izbori mogli biti održani do kraja marta sljedeće godine.

Opozicija je izrazila nezadovoljstvo ovim planom i traži da Šolc što prije, najbolje već sljedeće sedmice, pokrene glasanje o povjerenju kako bi novi izbori mogli biti održani što prije.

Prema aktuelnim ispitivanjima javnog mnijenja javnog servisa ZDF građani Njemačke, njih 84 odsto, žele što brže održavanje izbora za Bundestag.

Prema ispitivanjima instiuta Forsa, 57 odsto građana isto tako želi da socijaldemokratski kandidat na prijevremenim izborima ne bude sadašnji kancelar Olaf Šolc nego aktuelni ministar odbrane Boris Pistorius.

I među biračima SPD-a Pistoriusa kao kandidata želi većina ispitanih (58 odsto), prenosi "Index".

