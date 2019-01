Olimpijada i Tramp usijali društvene mreže

LOS ANÐELES - Neki od najvažnijih svjetskih događaja u 2018. godini zabilježeni su i na društvenim mrežama, a podaci sa Gugla, Instagrama i Tvitera otkrivaju koji su to bili najinteresantniji momenti, teme i ličnosti.

Kako navodi sajt "Holivud riporter", najveću pažnju javnosti na ovim društvenim mrežama izazvali su Zimska olimpijada, tvitovi američkog predsjednika Donalda Trampa, odlazak nekih slavnih ličnosti.



Takođe, dok je korejska pop grupa BTS dominirala na više Internet platformi, građanski pokreti kao što je "#MeToo" (I ja takođe) upravo su se probili preko društvenih mreža.



Na dan ceremonije zatvaranja Zimske olimpijade u Južnoj Koreji, a to je bio 25. februar, na Tviteru je objavljeno najviše tvitova u 2018. godini, što pokazuje da sport uvijek ima moć da ostavi snažan utisak.



Kada je riječ o političkim izjavama ove godine dominirao je Donald Tramp, što i ne čudi ako se zna da je on prilično aktivan tviteraš.



Kulturološki fenomeni poput korejske pop grupe BTS koja ima 17,4 miliona sljedbenika, "Crnog pantera", Diznijevog naučno-fantastičnog filma i košarkaške zvijezde LA Lejkersa Lebrona Džejms bili su među imenima koja su najviše tvitovana.



Najtvitovaniji filmov ove godine je "Crni panter", a slijede "Osvetnici: Rat beskraja", "Neviđeni 2", "Ratovi zvijezda: Posljednji džedaji".



Kada je riječ o Internet pretraživaču, građani su na Guglu 2018. najviše postavljali slijedeća pitanja: Šta je bitkoin? Kako se glasa? i Ko je osvojio Mega milione?



Najtraženiji pojmovi na Guglu tokom godine bili su oni koji su se odnosili na svjetske događaje - Mundijal i uragan Florens, kao i smrti poznatih ličnosti - slavnog kuvara Entonija Burdejna, američkog strip scenariste i producenta Stena Lija, kao i repera Meka Milera.



U prvih 10 "najguglovanijih" pojmova probio se i Diznijev blokbaster "Crni panter".



Među ličnostima koje su na Guglu najviše intrigirale ljude su Megan Markl, nekadašnja američka glumica koja je udajom za britanskog princa Harija postala vojvotkinja i zvijezde Jutjuba Logan Pol i Kloi Kardašijan.



Najtraženiji televizijskijski šou bio je ujedno i onaj o kojem se najviše polemisalo -"Rozen" koja se poslije 20 godina ponovo vratila na male ekrane ali je ubrzo otkazana poslije rasističkog tvita voditeljke Rozen Ber.



Tokom godine u kojoj je emotikon u obliku srca korišćen 14 milijardi puta u komentarima na Instagramu, a nebrojeno puta i "smajli" činilo se da su aplikacije Fejsbuka svjedočile samo o dobrim trenucima.



Međutim, društvene mreže postale su i mjesta na kojima su dominirali aktivistički pokreti, navodi "Holivud reporter".



Tako je recimo, haštag pokreta "#Me Too" osnovan sa željom da se ustane protiv seksualnog nasilja u šou biznisu, korišćen je 1,5 miliona puta u 2018. godini.



Za njim slijedi sličan pokret "#TimesUp" (Vreme je) koji je pokrenulo 300 holivudskih glumica, scenaristkinja, rediteljki, producentkinja i drugih uticajnih žena koje se takođe bore protiv seksualnog uznemiravanja.