Oluja Boris stiže u Italiju u četvrtak

RIM - Oluja Boris, talas ekstremnog vremena koji je izazvao poplave u Centralnoj i Istočnoj Evropi i odnio najmanje 19 života, trebalo bi da se vrati u Italiju u četvrtak, nakon što je prošla pored Apenina prošlog četvrtka, saopštili su danas italijanski meteorolozi.

Italija je već u stanju uzbune, posebno u regionima Emilija-Romanja i Marće, zbog očekivanih poplava, koje su prethodno pogodile Rumuniju, Poljsku, Češku Republiku i Austriju, rekao je meteorolog Lorenco Tedići, prenela je ANSA.

On je dodao da će "neobično toplo" Jadransko more "napajati" oluje širom Jadransko-Apeninskih planina od četvrtka i tako će se nastaviti do vikenda.

"Očekujemo još ekstremnije vremenske uslove", poručio je Tedići, prenosi Tanjug.

