Oluja hara evropom, poremeđen saobraćaj, hiljade ljudi bez struje

LONDON - Oluja Kijara hara zapadnom Evropom, gdje su snažni vjetrovi i obilne kiše prekinuli ili poremetili željeznički, vazdušni i pomorski saobraćaj te velik broj ljudi ostavili bez struje.

Više njemačkih međunarodnih aerodroma moralo je otkazati letove zbog oluje koja je stigla sa sjevera i polako se kreće prema jugu.

Frankfurt, Berlin, Minhen, ali i Keln i Hanover, među ostalima, morali su otkazati polijetanja i slijetanja aviona.

U Dizeldorfu je u nedjelju otkazano 111 letova, objavila je na Twitteru kompanija koja upravlja aerodromom.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area. For live updates on #StormCiara, click here: https://t.co/EaZ4hNbhJF pic.twitter.com/HlQt7JOYih