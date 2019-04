Oluja pogodila SAD: Pada smeđi snijeg

Nakon što je ove sedmice velika snježna oluja pogodila dijelove SAD, u Minesoti su stanovnici primijetili nešto čudno u vezi snijega koji pada u tom području.

Naime, umjesto bijelog snijega, snježni pokrivač bio je nalik mramornom uzorku, prošaran smeđom i narančastom bojom.

Kris O Brajan (Chris O’Brien), meteorolog američke nacionalne meteorološke službe rekao je za "Times" kako su tu diskoloraciju izazvale čestice prašine koje je snažan vjetar donio čak iz Teksasa.

No need to adjust your screens, that is a mix of red and white snow with the red snow being thanks to the dust from Texas right here in Maple Grove, MN! #txwx #mnwx @NWSTwinCities @NWSAmarillo pic.twitter.com/PCRfvUaEe2

"Vjetar je pokupio puno prašine koja se uplela u cirkulaciju ove snježne oluje i s njom je krenula sve do Minesote gdje je pala na tlo sa snijegom", opisao je.

Kretanje čestica prašine od Teksasa ka sjevernim dijelovima SAD pokazuju i satelitske snimke.

It's time to cue up "Dust in the Wind" Strong winds lofted dust into the air over New Mexico and Texas yesterday. The longest arrow in this #GOESEast loop points to White Sands National Monument, which was one of the dust sources. More imagery: https://t.co/DmFcq9LqF6 pic.twitter.com/S4hNKJ6Gfb