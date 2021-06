Oluja pogodila Švajcarsku, dio Njemačke i Francuske

Švajcarsku, dio Njemačke i istok Francuske zadesile su jake oluje, uz obilne kiše, koje su paralisale dio saobraćaja u Štutgartu, navele su danas lokalne vlasti.

Za sada nema podataka o mogućim žrtvama u Njemačkoj, dok je u Švajcarskoj povrijeđeno pet osoba.

U Štutgartu je poplavljeno nekoliko tunela podzemne željeznice u predgrađu, što je izazvalo djelimičnu obustavu saobraćaja, objavila je policija grada na jugozapadu zemlje.

Stuttgart goes under water for a second day First time in history I think Pls stay safe out there We hear sirens coming from everywhere hoping everyone is safe Try not to go outside till the storm has passed Germany is not near prepared for this kind of weather https://t.co/RCRP6kX5sC