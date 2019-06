Oluja "poharala" dio Njemačke, 20 ljudi povrijeđeno

Njemačke vlasti saopštile su danas da je oko 20 osoba povrijeđeno u istočnom dijelu zemlje u nevremenu praćenom udarima vjetra i grmljavinom, javila je agencija DPA.

Osam osoba povrijeđeno je sinoć tokom proslave vjenčanja na otvorenom u Blankezeu u njemačkoj saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Najmanje 11 osoba povrijeđeno je u Berlinu gdje je jedno drvo palo na grupu ljudi okupljenih na slavlju, takođe na otvorenom.

Gradski saobraćaj u Berlinu je sinoć bio u prekidu oko dva sata zbog nevremena.

Nekoliko vozova od jutros saobraća, ali sa kašnjenjem.

U Magdeburgu, oko 150 kilometara jugozapadno od Berlina, munja je oštetila jednu zgradu, ali niko nije povrijeđen.

Thunderstorms continued over parts of Germany yesterday; this shot was taken in Berlin. pic.twitter.com/a3JcCY3xkF