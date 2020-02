Oluja pokosila Evropu: Žrtve, nestašice struje, vjetar 200 km/h

Najmanje osam osoba je poginulo u naletu oluje praćene obilnim padavinama i vjetrom orkanske jačine koja je pogodila sjeverne dijelove Evrope, a na udaru se našla i Korzika, gdje je vjetar dostizao brzinu i od 200 kilometara na čas.

Na Korzici je izbio i šumski požar protiv kojeg se bori više od 300 vatrogasaca, dvije luke su zatvorene, a letovi su obustavljeni. Oko 2.000 domaćinstava ostalo je bez struje.

Oluja "Kjara" je pogodila i druge dijelove Evrope. Oborena stabla blokirala su puteve i željezničke pruge na jugu Njemačke i Austrije.

Stigla je i do austrijskog grada Salcburga, nedaleko od granice s Njemačkom, gdje oko 400 vatrogasaca satima pokušava da ukloni drveće koje je palo na puteve i automobile, prenosi AP. Takođe, na jednoj zgradi otkinula je metalni krov, a tom prilikom niko nije povrijeđen, navodi ORF.

Storm Ciara getting in the way of your fitness plans? Fortunately, with Orfi Active you can filter sessions that are taking place indoors, so that you don’t have to combat the elements to get fit in February. #stormciara #badweather #getactive pic.twitter.com/LTVQLUMSiE — Orfi Active (@orfiactive) February 10, 2020

​Rekordna proizvodnja struje u vjetroturbinama

Njemačka željeznička kompanija "Dojče ban", koja je u ponedjeljak obustavila sve dugolinijske vožnje, saopštila je da je većina linija ponovo uspostavljena širom zemlje, osim na jugu gdje su i dalje jaki vjetrovi. U toj zemlji su ponovo otvorene škole.

U sjevernoj Bavariji, gdje su udari vjetra dostizali 160 kilometara na čas, oluja je proizvela rekordnu količinu električne energije u vjetroturbinama. Njemačka meteorološka služba saopštila je da će u većini zemlje vjetar oslabiti, ali da se pomjera ka jugoistoku.

​Na sjeveroistoku Njemačke očekuje se nova oluja koja će najprije udariti Baltičku obalu, a očekuju se i obilne padavine, kao i u Francuskoj i Belgiji. U Engleskoj i Škotskoj i dalje je na snazi upozorenje od poplava, a obilne padavine dovele su do izlivanja brojnih rijeka.

Smrtni slučajevi zabilježeni su u Poljskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Njemačkoj i Češkoj.

U Poljskoj je danas saopšteno da je treća osoba poginula u naletu oluje i da je u pitanju rođak dvije osobe koje su juče poginule kada se urušio krov jednog objekta za iznajmljivanje ski-opreme.

As you might have heard, The Netherlands is being tortured by the storm Ciara at the moment. Even with these bad weather conditions, these two brainlets thought it was a good idea to street race their Honda Civics pic.twitter.com/fk662pb84A — Low EHP (@Low_EHP) February 9, 2020

Poginule su majka i kćerka nakon što je oluja srušila krov objekta za iznajmljivanje skija u zimovalištu Bukovina Tatrzanska blizu granice sa Slovačkom i oduvala ga na ljude koji su stajali u blizini žičare. Troje ljudi je povrijeđeno.

​U Švedskoj se udavio jedan muškarac nakon što se prevrnuo čamac u kojem je bio s još jednim muškarcem, koji se još vodi kao nestao.

Stradala su i dva muškarca u Sloveniji i na jugu Engleske, nakon što je na njihove automobile palo drvo.

U Njemačkoj je vozač preminuo nakon što je kamionom naletio na parkiranu prikolicu radnika koji su čistili ostatke oluje sa autoputa u pokrajini Hesen.

Stormy start of the week: Where #Sabine sweeps across the country, hardly any trains are running. Large parts of the air traffic and numerous roads are also affected by the #storm. #Germany #NewsDE pic.twitter.com/GRfLerQA1b — Deutschland.de/en (@en_germany) February 10, 2020

Visok nivo mora

Policija u Češkoj je saopštila da je oluja vjerovatno kriva za saobraćajnu nesreća u kojoj je poginuo muškarac koji je vozio, a žena putnica je povrijeđena. Istražioci misle da je na automobil palo drvo.

Više od 40.000 domaćinstava u Češkoj i dalje je bez struje, što je manje od 300.000, koliko je bilo u ponedjeljak po podne. I dalje je u blokadi oko 20 željezničkih linija zbog oborenih stabala. Međunarodni aerodrom u Pragu je saopštio da je danas samo jedan let iz Amsterdama otkazan.

​Nakon što je u nedjelju pogodila Britaniju i Irsku, oluja je nastavila da se pomjera na istok, ostavljajući veliku štetu za sobom.

Planes battle Storm Ciara winds at UK airport. https://t.co/u6YDztwhZy pic.twitter.com/6iEckEUqJb — ABC News (@ABC) February 10, 2020

U Velikoj Britaniji zbog nevremena 20.000 domaćinstava i dalje nema struju, a iako se oluja smirila u tom dijelu Evrope, meteorolozi najavljuju snežne padavine i mećave.

Stanovnici sjeverozapada Engleske evakuisani su zbog izlivanja rijeke Irvel, a u škotskom gradu Havik, koji se graniči s Engleskom, bistro i kuća sa apartmanima urušili su se u rijeku Teviot i srećom niko nije povrijeđen.

Trajekti preko Engleskog kanala ponovo rade nakon što su u nedjelju zatvoreni, iako su službe na Twitteru napisale da su mogući prekidi.

​Avio-kompanije koje lete do i sa američkih aerodroma pod uticajem oluje otkazale su više od 100 letova, prenio je Tanjug.

Meteorološke službe su upozorile na visok nivo mora na obalama Danske, Norveške, Švedske i Finske.

