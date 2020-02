Oluja se igrala avionima kao da su od papira

Oluja "Kjara", koju prate snažni vjetrovi i pljuskovi, pogodila je Ujedinjeno Kraljevstvo i paralizovala taj region. Mnogi letovi su otkazani, a došlo je i do prekida i kašnjenja u željezničkom i pomorskom saobraćaju.

Dramatičan prizor zabilježen je danas na aerodromu u Birmingemu, pošto je avion kompanije "Vizer" imao velike probleme da sleti. Naime, letjelica je inicijalno trebalo da sleti na aerodom Luton u Londonu, ali je avion koji je dolazio iz Varšave morao da promijeni destinaciju zbog atmosferskih prilika, te mu je rečeno da sleti u Birmingemu.

Kako je prilazio aerodromu u tom gradu, pilot je imao ogromne probleme da spusti letjelicu zbog snažnog vjetra, a sve je zabilježila kamera. Na snimku se vidi kao se krila aviona krive, a letjelica se ljuljala.

Poslije borbe, pilot je ipak uspio nekako da prizemlji avion kao da je riječ o helikopteru. Po spuštanju, avion je od siline udarca prvobitno odskočio od piste.

Avion koji je trebalo da sleti danas u London iz Nigerije je pokušao da se prizemlji. Taman kada su putnici mislili da će se njuhovo dramatično slijetanje završiti, to se nije dogodilo. Avion je prvo dotakao tlo, ali poslije nekoliko sekundi je morao da poleti.

(Novosti.rs)

Flight from #Abuja Nigeria into LHR today struggling land, and failing, during storm #Ciara today. #touchngo looks real hairy.https://t.co/SJvm5FEutf pic.twitter.com/1RsARC7hTO