Oluja se kreće prema Vašingtonu, više od 600.000 domova bez struje

Tropska oluja Isaias pogodila je danas Virdžiniju na putu prema Vašingtonu i drugim gradovima na američkom sjeveroistoku i usmrtila najmanje jednu osobu nakon što je tornado uništio park mobilnih kuća u Sjevernoj Karolini.

Zbog oluje koja se brzo kretala na stotine hiljada ljudi je ostalo bez električne energije, saopštio je Nacionalni centar za uragane, preneo je Reuters.

Oluja se kreće prema sjeveru 54 kilometara na sat noseći sa sobom vjetar brzine 110 kilometara na sat. Na njenom putu se potencijalno nalaze veliki gradovi poput Vašingtona, Filadelfije i Njujorka.

Tornada su moguća od Virdžinije do Nju Džerzija do podneva i od Njujorka do Nju Inglanda popodne i uveče, saopštio je Nacionalni centar za uragane.

Više od 600.000 domova je bez električne energije u Sjevernoj Karolini i Virdžiniji.

Tri ili četiri osobe se vode kao nestale, a najmnaje dvije od njih su djeca, izvijestila je WITV televizija.

Prema riječima šerifa Džona Holija, 10 do 12 mobilnih kuća je uništeno, a vozila su naslagana jedna na druge.