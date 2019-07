Oluja u Meksiku: Gvadalahara prekrivena gradom

MEKSIKO SITI - Šest predgrađa meksičkog grada Gvadalahare prekriveno je debelim slojem leda, nakon što je taj grad pogodila snažna oluja sa gradom.

Na pojedinim mjestima, sloj grada bio je debeo čak 1,5 metara, a pojedini automobili do pola su bili zatrpani, prenosi BBC.

Civilna odbrana rasporedila je mašine kako bi očistila ulice tog petomilionskog grada, a lokalni zvaničnici saopštili su da je u određeniom dijelovima grada bilo poplava i palog drveća, ali da niko nije povrijeđen.

Kako se navodi, tokom oluje oštećeno je 200 kuća i desetine automobila.

