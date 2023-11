"Oluja vijeka" hara Rusijom, Ukrajinom i Moldavijom (VIDEO)

MOSKVA, KIJEV, KIŠINJEV - Deset ljudi poginulo je u oluji u Ukrajini, rekao je ministar unutrašnjih poslova u toj zemlji Ihor Klimenko, a žrtve su zabilježene i u Rusiji i u Moldaviji.

Ledeni vjetrovi i oluje od nedjelje haraju jugom Ukrajine, blokirajući puteve i uzrokujući prekide u sbadijevanju strujom.

"Deset ljudi je poginulo na području Odese, Harkova, Nikolajeva i Kijeva", napisao je Klimenko na Telegramu.

"Dvadeset i troje je ozlijeđeno, uključivo dvoje djece", dodao je.

Ukupno je 411 naselja u 11 regija bez struje, a ljude je trebalo spašavati iz više od 1.500 vozila.

U ruskim medijima nazvano "olujom vijeka", žestoko nevrijeme koje je odnijelo nekoliko života od nedjelje hara južnim regijama Dagestan, Krasnodar i Rostov.

Bad weather 'Storm of the Century’: Turbulent Weather Sweeps Across Southern Russia ▪️ In Crimea, almost 500 thousand people were left without electricity due to bad weather. In some areas, not only the light is off, but also the sewage system and central heating;… pic.twitter.com/klirYc04bD