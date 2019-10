Oluje u SAD, jedan mrtav u Arkanzasu, tornado pogodio Dalas

Tornado je rušio domove i poslovne prostore u gusto naseljenom dijelu Dalasu, gdje su prijavljene samo manje povrede, a u Arkanzasu je poginula jedna osoba.

Osoba je poginula kada je na nju usljed nevremena palo drvo.

Radari su potvrdili da je tornado pogodio aerodrom "Dalas Lav Fild" oko 21 čas u nedjelju, oko tri sata ujutru u ponedjeljak po centralnoevropskom vremenu, rekao je meteorolog Američke nacionalne meteorološke službe Džejson Godvin.

Nije bilo izvještaja o smrtnim slučajevima ili teškim povredama u Teksasu, ali portparol vatrogasne spasilačke službe Džejson Evans rekao je da je troje ljudi odvedeno u bolnicu i da imaju povrede koje nisu opasne po život.

Desetine hiljada ljudi ostale su bez struje.

Portparol aerodroma "Dalas Lav Fild" rekao je da aerodrom nije oštećen u nevremenu.

Upozorenja na tornado na snazi su danas u istočnom Arkanzasu blizu rijeke Misisipi pošto se oluja kreće ka istoku. Centar za predviđanje oluja u Normanu, Oklahomi, navodi da bi dijelovi američkih država Alabama, Luizijana, Misisipi i Tenesi mogli da imaju jake oluje kasnije danas. Gradonačelnik Dalasa Erik Džonson rekao je da je grad ovog puta imao sreće.

"Treba da se smatramo srećnim da nismo izgubili živote, nema smrtnih slučajeva ni ozbiljnih povreda u noćašnjim olujama. Mislim da treba da budemo vrlo zahvalni za to", rekao je on.

Zbog oluje poremećeni su letovi u sjevernom Teksasu i sjeverozapadnom Arkanzasu. Prema portalu flightaware.com, 63 leta su odložena, a 18 otkazano danas na aerodromu "Lav Fild" u Dalasu, a 78 je otkazano na međunarodnom aerodromu "Fort Vort" u tom gradu, dok je preko 200 letova kasnilo.

U sjeverozapadnom Arkanzasu jedna osoba je poginula kada je drvo palo na kuću u Rodžersu, oko 240 kilometara od Litl Roka. Struja je nestala u obližnjem reginalnom aerodromu u sjeverozapadnom Arkanzasu u Hajfilu, gdje je otkazano 17 letova, a desetine su odložene.

Guverner Arkanzasa Esa Hačinson rekao je da je znatna šteta od nevremena u tom dijelu države.

