Omikron u Evropi: Opuštanje ili zatvaranje?

Omikron se širi munjevitom brzinom, ali izaziva blagi oblik oboljenja. Kako se ovim talasom korone bore Velika Britanija, Francuska, Španija, Danska i Kina?

Francuska: Svađa oko škola

Sedmodnevna incidencija preko 2.800 i gotovo 370.000 novooboljelih i to u roku od 24 sata. Pod uticajem ovih brojki Senat u Parizu je krajem sedmice pooštrio pravila za nevakcinisane. Oni od sada više neće smjeti u ugostiteljske objekte ili javne ustanove, kao ni u vozove i avione. Do sada je to bilo moguće uz negativan test. Senat je međutim odbio pooštrenje kazni u slučaju nepoštovanja pravila. Ove strože mjere će biti na snazi sve dok je broj pacijenata na intenzivnoj u francuskim bolnicama veći od 10.000. Trenutno je takvih pacijenata preko 24.000.

I škole ostaju otvorene. Francuska je ionako samo na početku pandemije kratko zatvarala obrazovne ustanove. No među prosvtenim radnicima vlada nezadovoljstvo. Prošlog četvrtka (13.1.) su stupili u štrajk: Kap koja je prelila čašu je bilo mijenjanje pravila o testiranju tri puta u posljednjih nekoliko sedmica.

Danska: Popuštanje mjera i vakcinacija

Za razliku od Pariza, na ulicama Kopenhagena vladaju normalni uslovi. Ništa ne ukazuje na to da zemlja prolazi kroz fazu ekstremne incidencije od preko 2.500. Dnevno se u Danskoj zarazi preko 20.000 osoba. Uprkos tome su zoološki vrtovi, zabavni parkovi, bioskopi i pozorištai i dalje otvoreni. Ulaz je međutim dozvoljen samo onima koji su vakcinisani ili su preboljeli virus korona kao i onima koji pokažu negativan test.

Talas pmikrona protiče mnogo blaže od očekivanog, situacija na intenzivnoj njezi, kako kaže ministar zdravlja Magnus Heunike, je pod kontrolom. Trenutne brojke su visoke no posljednjih dana su u konstantnom padu.

Danska opušteno prolazi kroz talas omikrona prije svega zbog visoke stope vakcinisanosti od 80 odsto. Gotovo 55 odsto je primilo treću vakcinu. Za posebno ugrožene grupe stanovništva u pripremi je i četvrta doza vakcine.

Španija: Sporna "Gripalizacija"

Španija već neko vrijeme raspravlja o intervjuu premijera Pedra Sančeza u kojem je rekao kako bi na virus korona, s obzirom na visoku stopu vakicnisanih i blagom toku omikrona, u međuvremenu trebalo sve više gledati kao na grip.

S obzirom na incidenciju od 1.400 i puna odjeljenja intenzivne, ljekari i naučnici su poručili da se virus koronane može uspoređivati s gripom.

"Pandemija još nije gotova a trenutno ni ne znamo u kojem smjeru se kreće", rekao je Oskar Zuriaga, potpredsjednik Španskog epidemiološkog društva.

Španija je podijeljeno oko mjera. I dok je u Madridu, usprkos incidenciji od preko 1.000 od mjera na snazi samo nošenje maske, u drugim regionima je u javni život uvedeno pravilo 2G, dakle pristup samo vakcinisanima ili onima koji su preboljeli virus.

Velika Britanija

I u Velikoj Britaniji je društvo podijeljeno oko pitanja kako se odnositi prema virusu korona. I ovdje je incidencija s 1.500 visoka ali je to slučaj i sa procentom vakcinisanih od 80 odsto. Jedni pozivaju na opuštanje, drugi na oprez. Voditelj britanske krizne grupe za virus korona, Klajv DIks, poziva na "novu normalnost" s obzirom na to da je kod omikron varijante smrtnost usporediva s onom kod gripa. On traži "ciljanu strategiju" samo za ugrožene grupe. U Velikoj Britaniji je preko 90 odsto stanovništva vakcinisano, a preko 60 odsto je primilo i treću vakcinu.

Krajem sedmice karantin je skraćen na pet dana kako bi se ublažili izostanci. Još prije samo nekoliko dana je u bolnice poslato 200 vojnika - da zamijeni osoblje koje je na bolovanju zbog virusa korona. Broj operacija koji je odgođen zbog pandemije je porastao na šest miliona.

(DW)