Oprečne informacije o padu aviona u Avganistanu: Putnički ili vojni?

KABUL - Avganistanska aviokompanija Ariana Airlines negirala je da se njen avion sa 83 putnika srušio u istočnoj Gazni provinciji, kako su prvobitno prenijeli brojni svjetski mediji.

"Desio se pad aviona, ali to nije avion koji pripada Ariani. Dva naša aviona koja su danas letjela od Herata do Kabula te od Herata do Delhija sigurno su sletjela", kazao je direktor avganitanste aviokompanije Mirvais Mirzakval Mirzakval.

Kompanija se oglasila i na društvenoj mreži Facebook.

"Vijesti objavljene u medijima o padu našeg aviona nisu tačne. Svi naši letovi su prošli bez problema", navela je kompanija na društvenoj mreži.

Pored brojnih medija i tri visoka avganistanska vladina zvaničnika kazali su da se Boing koji pripada kompaniji Ariana Airlines srušio u distriktu Deh Jak, jugozapadno od Kabula.

Avganistanski mediji prenijeli su da je avion pao danas oko 1:15 sati prema lokalnom vremenu kada ga je zahvatila vatra. Prema izvještajima, pripadnici talibana nalazili su se na mjestu avionske nesreće i pokušavali su ugasiti požar.

"CBS" javlja da je riječ o vojnom avionu te da su beživotna tijela dva pilota pronađena na mjestu nesreće i da je avion u potpunosti uništen, što je potvrdio portparol guvernera povincije Gazni, Arif Nuri. Još nije poznato kome je pripadao avion.

"Hitne službe su poslane na mjesto nesreće, ali činjenica da se avion srušio na teritoriji pod kontrolom talibana, mogao bi biti otežan pristup olupini", rekao je Nuri.

Avganistanska uprava za civilno vazduhoplovstvo takođe je navela u svom postu na Facebooku da nije primila nikakve izvještaje o padu putničkog aviona, povećavajući mogućnost da se srušio vojni ili teretni avion.