Oproštaj od Berluskonija uz državne počasti (FOTO/VIDEO)

U Milanu je danas upriličen oproštaj od bivšeg premijera Silvija Berluskonija uz državne počasti, na dan nacionalne žalosti povodom njegove smrti, dok se o njegovom nasljeđu - pozitivnom ili negativnom - i dalje žestoko raspravlja.

Destine hiljada ljudi aplaudirale su kada je njegov kovčeg prekriven cvijećem iznesen iz vozila i unesen u gradsku katedralu Duomo, prenio je AP.

Njegova djeca i partnerka plakali su dok su kovčeg postavljali pred oltar.

Većina Italijana pamtiće Berluskonija, medijskog mogula, fudbalskog preduzetnika, kao i bivšeg premijera u tri mandata, kao najuticajniju ličnost u Italiji u posljednjih nekoliko decenija.

Berluskoni je preminuo u ponedeljak u 86. godini u milanskoj bolnici, gdje se liječio od leukemije.

Njegova porodica je u utorak održala privatno bdenje u jednoj od njegovih vila u blizini Milana, grada u kojem je zaradio milijarde kao vođa medijske imperije prije nego što je ušao u politiku 1994. godine.

Milanski nadbiskup Mario Delpini rekao je da je Berluskoni uvijek imao "one koji mu aplaudiraju i one koji ga mrze".

"Bio je biznismen koji je pronašao uspjeh i neuspjeh, političar koji je pobijedio i izgubio. Ličnost koja je bila željna slave, koja ima obožavaoce i klevetnike", rekao je on.

Politički protivnici dovode u pitanje ne samo odluku vlade premijera Đorđe Meloni da se upriliči državna sahrana, već i da se proglasi nacionalni dan žalosti.

State funeral of former Italian prime minister, Silvio Berlusconi, concludes with his coffin leaving Milan Cathedral Mourners gathered as football-style chants could be heard from watching crowds, on an official day of mourning in Italy Read more: https://t.co/JYJ9dQiQEf pic.twitter.com/sy2yoz1xgM