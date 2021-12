Oproštajni govor Angele Merkel: Oduprijeti se teorijama zavjere

Šesnaest godina na mjestu kancelarke je bilo ispunjene brojnim događajima, a često i izazovima. Te su godine za mene bile izazov i u političkom i u ljudskom smislu. Ali, to je bilo vrijeme koje me ispunilo, rekla je Merkel u kratkom oproštajnom govoru.

Dotaknula se i antinaučnih sentimenata u društvu te sve prisutnijih teorija zavjera.

"Naša demokracija zavisi od naše sposobnosti za kritički diskurs i samoispravljanje. Zavisi od razgovora o interesima i međusobnom uvažavanju. Zavisi od solidarnosti i povjerenja, naročito povjerenju u činjenice. I svugdje gdje se naučne činjenice poriču te se šire kampanje mržnje i teorije zavjera, otpor mora biti glasan i jak", poručila je.

Kao najveće izazove navela je finansijsku krizu 2008. i izbjegličku 2015.

"Tada sam shvatila koliko su važne međunarodne institucije i multilateralni instrumenti. Jer krize ne poznaju granice", rekla je Merkel.

Njemačka vojska ili Bundesver se posebnom svečanošću koja uključuje mimohod, muziku i baklje oprašta od njemačkih predsjednika, kancelara i ministara odbrane.

(Index.hr)

In her farewell address, German Chancellor Angela Merkel said, "resistance must be loud" when scientific facts are denied and conspiracy theories are spread. pic.twitter.com/xA8YIFLZN2