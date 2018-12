Opsadno stanje u Parizu, policija uhapsila 21 osobu

PARIZ - Francuska policija saopštila je da je privela 21 osobu u Parizu prije početka protesta "žutih prsluka".

Hiljade pripadnika policija i drugih snaga bezbjednosti raspoređeno je u Parizu tokom petog uzastopnog vikenda protesta "žutih prsluka". Veliki broj ljudi već je počeo da se okuplja kod Trijumfalne kapije na Šanzelizeu, javlja AP.

Protesti "žutih prsluka" izbili su polovinom novembra nakon što je Vlada donijela odluku o povećanju taksa na gorivo.

Oko 8.000 policajaca raspoređeno je danas u Parizu, zajedno sa 14 oklopnih vozila, vodenih topova i konjičkom jedinicom za kontrolisanje masa, navodi AFP.

Oko 90.000 pripadnika snaga bezbjednosti raspoređeno je prošlog vikenda u Francuskoj, dok je oko 2.000 uhapšeno, od toga polovina u Parizu.

Suddenly a big mob has formed and is last police lines in central #Paris #giletsjaunes pic.twitter.com/XGQWe7oUWU