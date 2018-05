Opsjednuta žrtvovanjem muškaraca: Prerušena u klovna izbola ljubavnika tokom seksa

Mlada majka koja je opsjednuta ubistvima i žrtvovanjem muškaraca nalazi se na optuženičkoj klupi zbog toga što je svog partnera ubola više puta nožem prilikom bizarnog seksa.

Zoi Adams (19) se prilikom seksualnih igrica sa svojim partnerom Kirenom Bevikom (18) zamaskirala u klovna, stavljajući šminku na lice, da bi mu potom stavila jastuk na glavu, u namjeri da seks učini uzbuđujućim.

Međutim, ono što je za njega bila igra, za nju je bila samo prilika da mu zarije nož u grudi, ruku i butinu, otkriveno je tokom istrage, prenosi "Blic.rs".

Adamsova je pasionirani ljubitelj serijskih ubica, prethodno je sa Kirenom popušila veću dozu marihuane i popila veliku količinu vodke. Kako je izjavio prilikom svjedočenja na sudu, Kiren nije bio zainteresovan za bizarnu predigru na kojoj je Adamsova insistirala.

"Rekao sam joj da me plaši njena maska i da ide da je skine u kupatilu. Ličila je na Džokera i jako se čudno smijala. Pitala me je da li može da me veže i ja sam joj rekao da ne radi to, nakon čega je uzela jastuk i stavila mi ga na lice. Potom me je pitala volim li je, da li je želim i na oba pitanja sam odgovorio potvrdno. Rekla mi je 'Vjeruj mi' i zatim sam osjetio krv kako mi curi po tijelu, ali nisam osjetio bol prilikom probadanja", izjavio je Kiren na suđenju.

On je poslije toga trčeći izletio na ulicu samo u boksericama.

Prema istrazi koju je provela policija, u telefonu Adamsove pronađena je veća količina zabrinjavajućih fotografija na kojima dominira nasilničko-eksplicitni sadržaj. Jedna od njih je bila i slika muškarca kojem se vidi krv oko genitalija.

"Žena mu je odsjekla penis i skuvala ga s rezancima", glasila je samo jedna od bizarnih poruka pronađenih kod nje u telefonu.

Ona je priznala krivicu, ali kaže da je Bevik izmislio više stvari prilikom davanja iskaza.

(Blic.rs)